「ＪリーグオールスターＤＡＺＮカップ」（１３日、ＭＵＦＧ国立）Ｊ２・Ｊ３東Ｂチームで出場する元日本代表ＦＷ三浦知良（５９）＝福島Ｕ＝が１２日、東京都北区の味の素フィールド西が丘で行われた前日公開練習に参加後、取材に応じた。ゴールを決めれば通算６点で史上最多に並ぶが、「それほど得点の意欲はないんですけど（笑）。サポーターの皆さんが一番喜ぶことをしたいです」と率直な心境を明かし、「（周りは）みんな