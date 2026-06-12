2023年に脳出血を発症し緊急手術を受けた、歌手の井上あずみ（61）が、車いすに座っている最新ショットが公開され、反響を呼んでいる。【映像】井上あずみ、車いすで歌う姿1983年に歌手デビューした井上。アニメ映画『天空の城ラピュタ』のエンディング挿入歌「君をのせて」や、『となりのトトロ』の主題歌・イメージソングなど、数々のスタジオジブリ作品の楽曲に参加してきた。デビュー40周年を迎えても精力的に活動してき