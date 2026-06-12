女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名奥村玉緒＝おくむら・たまお）さんが9日、肺炎のために亡くなった。86歳。12日に所属事務所の長良プロダクションが公表した。同事務所に所属する演歌歌手の田川寿美（50）は「出逢えたことに感謝です」とコメントを寄せた。田川は「いつお会いしても明るい笑顔で誰に対しても分け隔てなく、有りのままのお姿と、ふとした時に肩をすくめるしぐさが少女のようで大好きでした」と人柄を