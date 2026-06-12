国産の大型ロケットが打ち上げ成功です。【映像】打ち上げられた「H3」ロケット＆喜ぶ人々H3ロケット6号機は予定時刻の午前9時53分、鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられました。搭載していた超小型衛星6基を計画の軌道に投入しました。6号機は打ち上げ費用をH2Aの半分に抑える方向で開発されていて、国際競争力の強化も期待されます。（ANNニュース）