北陸電力は12日の原子力規制委員会の審査会合で、志賀原発2号機（石川県）に関する審査資料に216カ所のミスがあったと明らかにした。規制委の担当者は「普通ではない」と苦言を呈し、原因究明や再発防止策の検討を進め、次回会合で説明するよう求めた。この日の会合では2024年の能登半島地震を踏まえ、志賀原発で想定される津波の高さを最大12.66メートルに引き上げる方針を議論する予定だった。北陸電によると、誤りがあっ