１２日の東京株式市場で、半導体大手キオクシアホールディングス（ＨＤ）の時価総額は終値ベースで４４・３兆円となり、トヨタ自動車（４３・８兆円）を抜いて初めて国内首位となった。この日はＡＩ（人工知能）や半導体関連の企業の株価が値上がりし、日経平均株価（２２５種）の終値は前日比１８０２円７７銭高の６万６０２０円０４銭で、２日連続の上昇となった。キオクシアはデータの長期保存を得意とする「ＮＡＮＤ型フラ