お笑いタレント・千原ジュニア（52）が12日に自身のYouTubeチャンネルを更新し、あの先輩芸人にうなった瞬間について語る場面があった。「とんちの効いた返し」という話題になると、ジュニアは「もう何回も話してるけど」と言いながら、松本人志と木村祐一と旅館を訪れた際のエピソードを語り始める。「朝食会場まで、結構距離があったんよ。“浴衣で行こうか”ってなったんやけど“浴衣でのご入場はできません。私服に着替