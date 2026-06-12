デービッド・ベッカム氏とビクトリア・アダムス氏。1998年ワールドカップ開催中のフランスで撮影/Harry Page/The Sun/News Licensing（CNN）それはスマートフォンを1日に何度もスクロールしているうちに見過ごしてしまうような類いのセレブのスナップ写真だ。サッカーのスター選手とその恋人のポップ歌手が手をつないで夜の街を出歩いている。そこには夏の気軽さが漂い、日焼けしたふたりはカジュアルな黒のトップスとズボン、サン