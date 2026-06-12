浜松開誠館高校は１２日、サッカー部の青嶋文明監督（５７）が退任し、後任に岡本淳一コーチ（４７）が就くことを発表した。青嶋監督は清水商（現清水桜が丘）でＦＷとして活躍して全国高校選手権で優勝し、Ｊ１清水などでプレー。開誠館を全国高校選手権に３度、全国高校総体に１度導いた。岡本新監督は、昨秋の国民スポーツ大会で少年男子県選抜の監督を務めて準優勝。「浜松開誠館の大切にしてきたものを継承して、より進