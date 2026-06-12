女優の中村玉緒（なかむら・たまお、本名・奥村玉緒＝おくむら・たまお＝）さんが８６歳で亡くなったことを受け、歌手の氷川きよしがコメントを発表した。氷川は、２００３年にデュエット曲「ラブリィ」を出すなど、２０年来の付き合いの玉緒さんとの別れに「今日ニュースを聞いて、ものすごくショックでした」と沈痛の胸の内を吐露。「これからも玉緒さんとの思い出を胸に、自分も長く皆様に愛していただける歌手になれるよう