◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―広島（１２日・楽天モバイル最強パーク宮城）楽天―広島戦が１２日、降雨のため一時中断した。両チーム無得点の３回表から雨が降り始めた。徐々に強くなり、３回表の１死一、二塁の坂倉の打席途中、午後６時５２分に中断。グラウンドにシートが敷かれた。その後、雨が弱まり、午後７時３２分に試合が再開した。