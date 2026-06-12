カーリング日本選手権６日目（１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）で、女子のＳＣ軽井沢クラブは２大会連続準優勝の北海道銀行に敗れ、２位でプレーオフに進む。両者４勝０敗で迎えた２次リーグ第３戦は、第７エンド（Ｅ）まで一進一退の攻防が続いた。しかし第８Ｅでミスが重なりスチールを献上。４―５で試合を終えた。スキップ・上野美優は「アイスがまた昨日とは違うと感じていたが、その対応の仕方でうまくいかなかった