ファミリーレストラン「ココス」は6月19日より、人気イラストレーター・北澤平祐氏とコラボレーションした「ココス 夏の福袋 2026」の予約販売を開始する。「ココス 夏の福袋 2026」今年の夏の福袋には、3,300円分(550円券×6枚)のお食事券に加えて、ココスのメニュー表紙でおなじみの、イラストレーター・北澤平祐氏が描く愛らしいキャラクター「ココッスくん」を主役にしたテーブルウェアセットが登場。「ココッスくん」初の立体