【モデルプレス＝2026/06/12】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」のYouTubeが6月11日に更新され、6月6日に行われたファイナル当日の様子が明らかに。グローバルボーイズグループ・JO1（ジェイオーワン）の川尻蓮の差し入れに注目が集まっている。【写真】JO1メンバー「想像以上」練習生へ文字入り豪華フルーツの差し入れ◆「日プ新世界」ファイナル当日にJO1川尻蓮が豪