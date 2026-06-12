鹿児島市の平川動物公園は、3月に生まれた月齢3か月のルリカケスの1羽が死んだと発表しました。先月も1羽が死んでいて、3月に生まれた2羽がすべて死んだことになります。 今回のルリカケスは、5月24日から元気がなくなり、手当てを受けていましたが、6月10日に死亡が確認されたということです。 死因は消化器機能具全による誤嚥の疑いでした。 ヒナは3月20日に繁殖が確認され、月齢3か月でした。 平川動物公園の飼育数は、