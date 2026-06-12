【モデルプレス＝2026/06/12】Kis-My-Ft2の二階堂高嗣が11日、自身のX（旧Twitter）更新。SNS上で超特急のアロハ（高松アロハ※「高」は正式には「はしごだか」）とのやりとりを披露し、注目を集めている。【写真】超特急、フォーメーションがバズったトンチキ応援ソングビジュ◆二階堂高嗣の投稿にアロハがお礼のメッセージ同日に神奈川・横浜アリーナにて超特急のライブツアー「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」が開催され