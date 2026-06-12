ドル円１６０．０５近辺、ユーロドル１．１５８５近辺＝ロンドン為替 ロンドン午前、ドル円は160.05近辺、ユーロドルは1.1585近辺での推移。いずれも本日のドル安水準で揉み合っている。ロンドン序盤にイラン通信社が覚書草案について報じ、その後米通信社が関係者が早ければ１４日にでも米国とイランが合意する可能性と報じたことが、市場の合意期待感を広げている。 ただ、前日ＮＹ終盤のトランプ米大統領