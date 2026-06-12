能登半島地震で被災した公共インフラについて、県はきょう、復旧の完了時期が今年度中から来年度以降へとずれ込むことを明らかにしました。これはきょうの県議会で新田知事が説明しました。県は能登半島地震後に作成したロードマップで、公共インフラの復旧を「今年度中におおむね完了すること」を目指してきました。一方、復旧が完了した件数は、今年４月時点で全体の５割余りで、河川や漁港施設、林道などは関連する工事に