色鮮やかなあんどんが街をめぐる「となみ夜高まつり」がきょうから始まっています。熱気あふれる現地の様子を再び中継で伝えてもらいます。先ほどの中継よりもあたりは暗くなってきて、あんどんの灯りが一層鮮やかに浮かび上がってきました。ここ春日町では毎年、町内にある砺波警察署でその年のあんどんをお披露目するのが恒例となってます。となみ夜高まつりといえば、あんどんを激しく上下に動かす「あおり」がお馴染みですが、