パイロットと偽り、現金をだまし取った疑いで逮捕された芳沢克哲容疑者（40）。今回の事件は、1人の女性が警察署に「私もだまされていました」と詐欺被害を申告したことで発覚しました。女性は、2025年の11月ごろから結婚を前提に芳沢容疑者と同棲。結婚式場の手付金や新しく住む家の頭金として、現金140万円を渡していたといいます。しかしある日、芳沢容疑者が姿を消します。残された荷物から別の女性の連絡先を発見。連絡したと