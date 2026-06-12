言葉を思うように滑らかに話せない「吃音」を知ってもらおうと、当事者らの有志ボランティアが12日、百十四銀行（高松市）で出前講座を開いた。就職活動や職場で直面する困難を理解してもらい、吃音について話しやすい環境をつくる狙い。香川県内外の本店や支店から約70人がオンラインで参加し、当事者3人の話に聞き入った。来春から小学教諭として働く和歌山県紀の川市の大学院2年藤原実緒さん（23）は、教員採用試験の経験を