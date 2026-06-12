日本学術会議の光石衛会長（中央左）らと記念写真に納まる高市首相（同右）＝12日午後、首相官邸10月に特殊法人化する日本学術会議の光石衛会長は12日、高市早苗首相と官邸で面会し、先進7カ国（G7）の代表的な学術団体がまとめた共同声明を手渡した。非公開の面会終了後、記者団の取材に応じた光石氏は「（首相から）今後とも政策立案者と科学者がより協力していければ良い、という言葉をいただいた」と明らかにした。特殊法