◇プロ野球セ・パ交流戦 オリックスー阪神(12日、京セラドーム)初回に二者連続ホームランで先制を許していた阪神。5回には満塁の好機から、押し出しで1点を返しました。この回のマウンドにあがったのは、オリックスの3番手・郄島泰都投手。2アウトから中野拓夢選手と森下翔太選手が連打で出塁し、佐藤輝明選手が四球を選んだことで満塁の好機をつかみます。ここでマウンドは吉田輝星投手にスイッチ。打席に向かった大山悠輔