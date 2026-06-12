冷凍食品の値上げが相次いでいます。テーブルマークは、9月1日から全商品の7割から8割にあたる冷凍食品について、約3％から20％値上げすると発表しました。主力の「カトキチさぬきうどん5食」や、「ごっつ旨いお好み焼」などが対象で、原材料費や燃料費などの上昇や、中東情勢による影響も一部含まれるとしています。テーブルマークは2026年2月にも値上げしていて、ニッスイやニチレイもそれぞれ値上げを発表しています。