俳優の中村玉緒さんが亡くなった事が分かりました。86歳でした。中村玉緒さんは、東海3県とも多くのゆかりがありました。中村玉緒さんは、2003年に岐阜県美濃加茂市にオープンした県の公園「日本昭和村」の名誉村長を務め、度々現地を訪れました。東海テレビでは、1976年から77年にかけて放送された昼ドラ「あかんたれ」で、主人公の母親役を演じ、代表作の一つになりました。また2013年にも、昼ドラ「モメる門には