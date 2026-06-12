【コミックバンチ25周年記念完結25作品全話無料】 期間：7月17日11時59分まで 第1弾 【拡大画像へ】 新潮社は、Webマンガサイト「くらげバンチ」にて、完結済みのマンガ25作品の全話無料公開キャンペーンを実施している。期間は7月17日11時59分まで。 本キャンペーンは、「コミックバンチ」レーベル25周年を記念したもの。期間中、完結済みの作品を毎週5作品ずつ、計2