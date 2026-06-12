6月12日、Bリーグ所属クラブが、9月に開幕する2026－27シーズンへ向けて契約情報を発表した。 三遠ネオフェニックスからの退団が発表され、その移籍先に注目が集まっていた吉井裕鷹が茨城ロボッツへ移籍することになった。積極的な補強を続ける茨城にとって、日本代表候補選手でもある渡邉飛勇に続いての獲得は、チームの柱を得たとも言えるだろう。 連日、契約情報を更新している宇都宮ブ