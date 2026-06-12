私たちの身近にある紙幣や切手などのデザインを手がける国立印刷局の工芸官が講師を務める特別授業が、倉敷芸術科学大学で行われました。 【写真を見る】大学で紙幣に用いられる緻密な技法を学ぶ特別授業講師は紙幣や切手などのデザインを手がける国立印刷局の工芸官【岡山】 緻密な線で描かれた“すずめ”。紙幣を作製するために作られた習作です。 紙幣の肖像画などに用いられる凹版彫刻という技法で、わずか1ミリの幅に10