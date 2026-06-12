アルファとビットキーが共同開発した住宅向けスマートロック『edロック Connect Bitkey Edition』が、6月11日より発売される。 【画像あり】スマートフォンやICカードなどで解錠する様子 本製品は、アルファの“PREMIUM SMART LOCK”シリーズ『edロック Connect』に、ビットキーの「homehub」アプリと連携するBluetooth通信モジュールを搭載し、機能を拡張したスマートロッ