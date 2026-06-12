FIFAワールドカップ2026北中米大会は現地6月11日に開幕し、サッカー日本代表はグループFでオランダ、チュニジア、スウェーデンと対戦する。初戦では現地6月14日に強豪オランダと激突予定。米紙『USA Today』ではグループFを今大会で最も層の厚いグループとして展望しており、日本代表がグループ突破を狙ううえで、初戦から大きな山場を迎える形となる。 【画像】久保建英の“超ショ