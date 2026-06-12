ロサンゼルス・ドジャースが、6月9日、公式Instagramを更新。大谷翔平（31）や山本由伸（27）、佐々木朗希（24）らが遠征先のピッツバーグへ向かうチャーター機に乗り込む貴重なショットを投稿した。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日もお綺麗」「ほのぼのしてて面白い」と反響 投稿の一枚目には飛行機を背景にサングラス姿の山本が登場。ベー