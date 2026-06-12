山形市によりますと、きょう午後３時５０分ごろ、山形市平清水の駐車場でクマ１頭が目撃されました。 【画像】クマ目撃場所 現場は滝山小学校前バス停から東におよそ５５０メートルの地点で、近くには山形大学の学生寮もあります。 市が注意を呼びかけています。 ■クマ目撃場所（画像） ■６月のクマ目撃情報（山形市） 6月12日（金曜）午後3時50分頃大字平清水地内の駐車場にてクマ1頭を目撃6月12日（金曜）午