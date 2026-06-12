○ヨシックス [東証Ｐ] 発行済み株式数(自社株を除く)の1.46％にあたる15万株(金額で5億円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月15日から27年3月31日まで。 ○コマースワン [東証Ｇ] 発行済み株式数(自社株を除く)の0.7％にあたる5万株(金額で4500万円)を上限に自社株買いを実施する。買い付け期間は6月22日から11月12日まで。 ○パワーファス [東証Ｓ] 発行済み株式数(自社株を除く)の3.85％