ジェイ・エス・ビー [東証Ｐ] が6月12日大引け後(19:30)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常利益は前年同期比10.4％増の85億円に伸び、通期計画の87.3億円に対する進捗率は97.4％に達し、5年平均の91.8％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常損益は2.2億円の黒字(前年同期は3.5億円の赤字)に浮上する計算