史上初、3か国開催のFIFAワールドカップが12日開幕しました。日本代表の初戦となる3日後のオランダ戦を前に、広島でも盛り上がりを見せています。日本時間午前2時半に開幕したFIFAワールドカップ。レッドカード3枚が出た開幕戦は、開催国のメキシコが勝利しました。一方、3日後に迫る初戦を前に調整を続けるサッカー日本代表。4年に1度の祭典とあって、ファンの熱も高まっています。広島市内の百