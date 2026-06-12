◇プロ野球 セ・パ交流戦 ソフトバンク-ヤクルト(12日、みずほPayPayドーム)ソフトバンクの周東佑京選手がデッドボールを受けた後に交代となりました。周東選手は5回、2アウト2塁で第3打席を迎えると、ヤクルト先発の吉村貢司郎投手のストレートを右足に受けます。当たった瞬間周東選手は苦もんの表情を見せ足を引きずりながらベンチへ戻りました。その後治療を受けると約1分後走りながらグラウンドに戻りプレーを続行しました。し