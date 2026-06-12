サッカー・北中米ワールドカップが日本時間12日(現地11日)に開幕しました。史上初となる48チームが参加する今大会。グループステージの開幕戦を飾るのが、A組の開催国メキシコ対南アフリカです。同日は韓国がチェコとの一戦でアジア勢の先陣を切ります。メキシコ対南アフリカの1戦は大波乱。前半9分にメキシコがゴールネットを揺らすと、後半4分で南アフリカの選手にレッドカードで退場が宣告されます。数的有利をもってメキシコが