堺市のリサイクルショップでブランドバックなどを盗んだとして男3人が逮捕された事件は、トクリュウによる犯行とみられています。 窃盗などの疑いで逮捕された住居不定・無職の亀井柊斗容疑者（21）ら男3人は5月29日、大阪府堺市北区のリサイクルショップに侵入しブランドバックなど計23点、約184万円相当を盗んだ疑いが持たれています。 警察は3人の認否を明らかにしていません。 亀井容疑者が指示役、ほかの20代の男2