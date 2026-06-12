「高級路線」からの脱却？「グラングリーン大阪」のタイムアウトマーケットが変わります。 グラングリーン大阪にある「タイムアウトマーケット大阪」。この夏までに17ある飲食店のうち7店舗が入れ替わります。 中でも目を引くのが、店の前に並んだ色とりどりの野菜。有名フレンチシェフが監修する一皿は、自分で料理を選ぶスタイルで、メインの肉料理やスープとあわせて一皿2000円（税込み