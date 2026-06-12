「ロッテ−ＤｅＮＡ」（１２日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテが同点に追いついた。１点を追う四回、４番・ソトがＤｅＮＡ先発・入江の初球１５２キロの真ん中に入る直球を左中間スタンドに運ぶ同点６号ソロを放った。古巣からの一発に「ゾーンに対してアグレッシブに行こうと思っていました。最近バッティングも調子良く来ているので感じ良く打つことができました。もちろんベイスターズの選手も知っていますがベイス