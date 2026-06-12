兵庫県警たつの署は12日、同県たつの市の自宅で女性を殺害したとして、殺人容疑で無職大林茂樹容疑者（68）を逮捕した。自宅では腐敗した女性の遺体が見つかっており、署は容疑者と2人で暮らしていた妻とみて身元の確認を進めるとともに、詳しい死因を調べている。逮捕容疑は7日午前9時半ごろから12日午前10時15分ごろまでの間、自宅で女性を殺害した疑い。署によると、12日午前10時ごろ、容疑者から「妻を殺した。4、5日前