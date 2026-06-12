「楽天−広島」（１２日、楽天モバイル最強パーク）三回の広島の攻撃中に雨が降り始め、試合が一時中断した。広島が０−０の三回１死一、二塁の好機で、打席には坂倉。１ボールのところで突然、雨脚が強まり、１８時５２分に試合が中断した。球場スタッフが出て本塁やマウンド付近などに次々とシートを敷いて対応した。その後雨脚が弱まり、グラウンド整備などを経て１９時３２分に試合が再開した。