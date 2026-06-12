（資料写真）バスケットボールＢリーグ１部（Ｂ１）の川崎は１２日、仙台のシューティングガード荒谷裕秀（２７）＝１８９センチ、８６キロ＝と越谷のポイントガード松山駿（２９）＝１７５センチ、７３キロ＝が加入すると発表した。背番号は荒谷が「１」、松山が「３」に決まった。荒谷は今季は５５試合に出場。駆け引きにたけ、停滞した局面を自ら打開するプレーが期待される。松山は今季、日本人トップの３点シュート成功率