中沢元紀が主演する7月7日スタートのドラマ『幸せになりたいマサムネ君』（MBS・TBSほか／毎週火曜深夜）に、秋田汐梨、齊藤なぎさ、簡秀吉、前原滉が出演することが決定。併せて、キービジュアルも解禁された。【写真】マサムネ君の彼女モモカ役に秋田汐梨、マサムネの沼にハマる〇〇子役に齊藤なぎさ役ビジュアル＆場面写真ヨネマイの同名の人気コミック（文藝春秋）を実写ドラマ化。売れない作家・マサムネ（中沢）は、