◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）＝１２日、美浦トレセン昨年の有馬記念で２着に入ったコスモキュランダ（牡５歳、美浦・加藤士津八厩舎、父アルアイン）は、１２日の午前４時に美浦トレセンを出発。同日１３時５分にひと足早く現地入りした。Ｇ１初制覇へ向けて万全の態勢を築き上げている。加藤士調教師は「雰囲気はすごくいいです。「舞台的には合うのではないかなと、自分としては