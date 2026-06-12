◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス―阪神（１２日・京セラドーム大阪）オリックス・紅林弘太郎内野手が「３番・遊撃」で先発出場したが、５回の守備からベンチへと退いた。球団は「左足に違和感を訴えた為、大事を取って交代となりました」と説明した。１点リードの初回、阪神・村上から左翼席上段に今季８号ソロ。その後は通常通りプレーを続行していたが突如、遊撃に宜保が入る形となった。なんらかのアクシデン