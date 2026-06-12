◆日本生命セ・パ交流戦２０２６日本ハム―中日（１２日・エスコンフィールド）中日が２イニング連続で同点の好機を逃した。１点を追う３回１死から石伊が中前へチーム初安打。田中がヒットエンドランを決める右前打で続いた。一、三塁としたが、岡林が空振り三振に倒れると、鵜飼も三ゴロに打ち取られた。４回も無死二塁から無得点。先頭の村松が右翼への二塁打を放ったが、阿部、サノーが空振り三振。細川は３球で見逃し