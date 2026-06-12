日本選手権女子800メートル名古屋アジア大会代表選考会を兼ねた日本選手権第1日は12日、パロマ瑞穂スタジアムで行われた。女子800メートル予選は、日本記録保持者で2連覇中の久保凛（積水化学）が2分03秒09の3組1着で予選を突破し、13日の決勝に進出した。実業団入り後、初優勝と3連覇に向けて、好発進した。最初の1周は約58秒で通過するなど、積極的に攻めた。最後は粘って、しっかり1着で通過した。「1周目とかは全然余裕だ