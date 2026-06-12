◆バレーボール▽男子ネーションズリーグ（ＮＬ）予選ラウンド第１週（１２日、中国）日本―ポーランド２大会ぶりの表彰台を目指す世界ランク７位の日本にとって大会２戦目の同１位のポーランド戦は、日本時間午後９時に開始予定。ゲーム主将は、チームの副主将でアウトサイドヒッター（ＯＨ）・高橋藍（ルブリン）が務めることになった。日本協会は昨年大会王者のポーランド戦の登録メンバー変更を発表し、主将でＯＨ・石