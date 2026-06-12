筆者の友人C子の話です。小1から教科書の余白を絵で埋め続ける息子に、担任から「授業に集中できていない」と何度か言われたことがありました。やめさせるべきか--でも夢中で描く息子の顔が忘れられず、強く言い切れないまま過ごしていました。そして小2の秋、担任に呼び出されて覚悟して向かった先に待っていたのは、思いがけない言葉でした。 小1から、どこもかしこも絵だらけ 息子が小学校に入学してすぐ、教科書の余白が